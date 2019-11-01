Сергей Ковалев: Меня не волнуют судьи, для меня важно то, что будут думать после боя болельщики Чемпион мира по версии WBO в полутяжелом весе (до 79,3 кг) Сергей Ковалев – о предстоящем поединке против чемпиона WBA в среднем весе Сауля Альвареса.

– Думаю, что у него есть все качества опасного бойца: выносливость, скорость, IQ, контрудары и атакующий удары. Хочу выложиться на 100 процентов, и ни шагу назад. Хочу сделать этот бой опасным для него.

Нет, мне не нужен нокаут, потому что, когда ты настроен на него, то теряешь в технике. Меня не волнуют судьи, потому что судьи – это судьи. Они примут свое решение, но для меня важно то, что будут думать болельщики. Я все еще чемпион, и я все еще жив, и у меня все еще есть мотивация, – цитирует Ковалева Boxing News 24.

Напомним, что бой состоится 3 ноября и пройдет в Лас-Вегасе. На данный момент в активе 36-летнего россиянина 34 победы (29 – нокаутом), три поражения и одна ничья, а на счету 29-летнего мексиканца 52 победы (35 – нокаутом), одно поражение и две ничьи.