Ковалев с четвертой попытки сделал вес перед поединком с Альваресом (видео)

Ковалев показал вес 175 фунтов (79,38 кг), вес Альвареса составил 174,5 фунта (79,15 кг).
Отметим, что Ковалев смог сделать вес только с четвертой попытки.
Бой за чемпионский титул WBO в весовой категории до 79,38 кг пройдет в ночь на воскресенье в Лас-Вегасе (США).
На данный момент в активе 36-летнего россиянина 34 победы (29 – нокаутом), три поражения и одна ничья, а на счету 29-летнего мексиканца 52 победы (35 – нокаутом), одно поражение и две ничьи.
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