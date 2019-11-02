Салливан Баррера: Ковалев сдастся из-за ударов по корпусу

«Канело–Ковалев — отличный бой, — написал Баррера в соцсетях. — Мой прогноз — досрочная победа Канело в девятом раунде, и я считаю, что Ковалев сдастся. Помню, я когда-то заметил на сборах в Биг Бэр, что Ковалев плохо переносит удары по корпусу. У Андре Уорда не было такой силы удара, как у Канело, поэтому я думаю, что эти удары заставят Ковалева сдаться. Отличный бой для любителей бокса».
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