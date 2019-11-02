Тедди Атлас: Покажите мне простака, который думает, что Ковалев может выиграть по очкам в Лас-Вегасе - Советский спорт
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02 ноября 2019 14:31Бокс

Тедди Атлас: Покажите мне простака, который думает, что Ковалев может выиграть по очкам в Лас-Вегасе

Известный тренер и телекомментатор Тедди Атлас полагает, что чемпион WBO в полутяжелом весе Сергей Ковалев не является фаворитом в бою против чемпиона мира в среднем весе Сауля «Канело» Альвареса и совсем не имеет шансов выиграть этот бой по очкам.

«Канело — лицо бокса, самое громкое имя в боксе, для промоутера это курица, несущая золотые яйца, а вещательная сеть дала ему 360 миллионов долларов… Покажите мне простака, который на самом деле верит, что в этом спорте, где мы понимаем, как все работает, у Ковалева есть шанс уйти с арены с победой судейским решением», — цитирует Атласа Boxingscene.com.

«Думаю, короткий промежуток между боям, всего пара месяцев — это можно сравнить со старой машиной: если у вас старая машина и вы только что вернулись из тяжелой поездки, вы не можете сразу же отправиться в следующую тяжелую поездку. Вы отвозите ее в мастерскую, меняете масло и какое-то время она стоит в гараже. Я смотрю на бойцов с такой же точки зрения, — сказал Атлас. — Возрастной боец, у которого был тяжелый бой, где он в конце пропустил много ударов, был на грани поражения, на грани нокаута, а теперь он быстро возвращается против более молодого соперника, но при этом очень опытного и который к тому же может действовать в силовой манере, хотя и уступает в габаритах. Это все хорошо для Канело, но не очень хорошо для Ковалева… Ему дают определенные преимущества, потому что он крупнее, но Ковалев — не силовой боец, он не из тех, кто мотает соперника по всему рингу. Он скорее боксер, технарь. Если кто из них и может действовать в силовой манере, так это Канело».

«Думаю, если Ковалев окажется в такой же ситуации, что и во второй половине боя с Ярдом, Канело сможет завершить бой лучше, чем это удалось Ярду. Полагаю, у Канело есть шанс на досрочную победу в конце поединка», — дал свой прогноз Атлас.

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