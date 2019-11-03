Альварес нокаутировал Ковалева и отобрал титул чемпиона мира по версии WBO

В 12-раундовом поединке Ковалев проиграл мексиканцу нокаутом в 11-м раунде.
После этого боя в активе 36-летнего россиянина теперь 34 победы (29 нокаутом), четыре поражения, одна ничья. На счету 29-летнего мексиканца 53 победы (36 нокаутом), одно поражение, две ничьи.
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