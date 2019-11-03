Альварес нокаутировал Ковалева и отобрал титул чемпиона мира по версии WBO В воскресенье, 3 ноября, в Лас-Вегасе (США) на арене MGM Grand Garden Arena состоялся поединок между российским боксером Сергеем Ковалевым и мексиканцем Саулем Альваресом за чемпионский титул WBO в весовой категории до 79,38 кг.

Загрузка... В 12-раундовом поединке Ковалев проиграл мексиканцу нокаутом в 11-м раунде. После этого боя в активе 36-летнего россиянина теперь 34 победы (29 нокаутом), четыре поражения, одна ничья. На счету 29-летнего мексиканца 53 победы (36 нокаутом), одно поражение, две ничьи. '); } '); }