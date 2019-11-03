Сауль Альварес: Я сделал историю, это самая важная победа в карьере

- Это был очень трудный бой, но мы знали, что и как будет. Я сделал историю, это самая важная победа в карьере. Я очень уважаю своего соперника, он провел хороший бой, - цитирует Альвареса ТАСС.
Напомним, что в поединке, который прошел в воскресенье, 3 ноября, в Лас-Вегасе Ковалев проиграл Альваресу нокаутом в 11-м раунде.
После этого боя в активе 36-летнего россиянина теперь 34 победы (29 нокаутом), четыре поражения, одна ничья, на счету 29-летнего мексиканца 53 победы (36 нокаутом), одно поражение, две ничьи.
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