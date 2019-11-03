Сергей Ковалев – о бое с Альваресом: Считаю, что это был хороший опыт - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
03 ноября 2019 09:46Бокс

Сергей Ковалев – о бое с Альваресом: Считаю, что это был хороший опыт

Российский боксер Сергей Ковалев прокомментировал бой против мексиканца Сауля Альвареса за титул чемпиона мира по версии WBO в весовой категории до 79,38 кг.

- Я провел бой так, как и планировал, к сожалению, получилось так. Я поздравляю Альвареса, он сделал историю. Я боксировал больше джебом, чтобы не открывать корпус. Считаю, что это был хороший опыт, - передает слова Ковалева ТАСС.

Напомним, что в поединке, который прошел в воскресенье, 3 ноября, в Лас-Вегасе Ковалев проиграл Альваресу нокаутом в 11-м раунде.

После этого боя в активе 36-летнего россиянина теперь 34 победы (29 нокаутом), четыре поражения, одна ничья. На счету 29-летнего мексиканца 53 победы (36 нокаутом), одно поражение, две ничьи.

Титул – лучший подарок. Рублев выиграл «Кубок Кремля» в свой 22-й день рождения Адриан Маннарино второй год подряд вышел в финал московского турнира, и второй раз подряд уступил. 20.10.2019 19:30 Теннис Мысин Николай
Еще по теме:
Хачанов и Рублев сыграют в финального парного турнира в Париже Надаль снялся с турнира в Париже. Шаповалов сыграет в финале Джокович обыграл Димитрова и вышел в финал турнира в Париже
Сергей Шахрай: Трусова – вундеркинд, мировой рекорд она точно улучшит Наш обозреватель Сергей Шахрай – о блестящей победе Александры Трусовой, произвольной Евгении Медведевой и прогрессе молодой пары Александра Бойкова– Дмитрий Козловский. 27.10.2019 11:00 Фигурное катание Волохов Юрий
Максим Боков: Увольнять тренера посреди сезона – это точно не про ЦСКА Уроженец Санкт-Петербурга, бывший защитник «Зенита» и ЦСКА, который сейчас тренирует в академии армейцев, поделился ожиданиями от центрального матча 15-го тура. 01.11.2019 17:30 Футбол Григорьевская Юлия
Прощай, легенда. Умер Халвард Ханеволд. Ему было 49 В норвежском Аскере на 50-м году жизни скончался трехкратный олимпийский чемпион Халвард Ханеволд. Причина смерти пока не называется. 03.09.2019 22:15 Биатлон Мысин Николай
Еще по теме:
Дмитрий Губерниев – о смерти Ханеволда: Как же так? Не могу в это поверить. Просто шок Сергей Чепиков: Тяжело слышать, что Ханеволда больше нет Трехкратный олимпийский чемпион Ханеволд умер в 49 лет
Крах Медведевой и Трусова в засаде – так начался канадский этап Гран-при На втором этапе серии Гран-при в канадской Келоуне после короткой программы Александра Трусова идет третьей, Евгения Медведева – увы, только шестой. 26.10.2019 01:00 Фигурное катание Тигай Лев
Эдуард Трояновский: На гонорар могу купить квартиру … в Орле Ближайший бой Трояновского пройдет 14 ноября. 25.10.2019 19:00 Бокс Усачев Владислав
Чемпион подарил Новосибирску победу. «Сибирь» выиграла у ЦСКА Команда со снежинкой сотворила сенсацию – одержала в день рождения клуба волевую победу над обладателем Кубка Гагарина ЦСКА (2:1), а Павел Дацюк открыл личный голевой счет в «Автомобилисте», который прервал серию поражений. 31.10.2019 19:30 Хоккей Домрачев Владислав
Бенефис Сорокина в Нур-Султане. ЦСКА победил «Барыс» благодаря своему вратарю Хозяева создали кучу голевых моментов, но разбились о стену Ильи Сорокина. Армейцы же хладнокровно использовали полушансы и добились победы 3:0. Уверенной по счету, но не по содержанию. 02.11.2019 17:30 Хоккей Домрачев Владислав
Игорь Малиновский: Я как Мимино, мне по душе малая авиация На летнем юниорском чемпионате мира по биатлону в Минске Игорь Малиновский завоевал две бронзовые медали. Теперь звездный юниор окончательный перешел на взрослый уровень. 04.09.2019 14:30 Биатлон Волохов Юрий
Не Трусовой единой. Бойкова и Козловский – чемпионы канадского Гран-при Вслед за Александрой Трусовой второе золото 2-го этапа Гран-при России принесли Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, победившие в парном катании. 27.10.2019 14:00 Фигурное катание Тигай Лев
Новости
10:17 Бокс Менеджер Ковалева: Мы собираемся вернуть свой титул
10:04 Хоккей Майк Салливан: Влияние Малкина на команду после возвращения очевидно
09:57 Футбол Мануэль Нойер: «Бавария» играла в меньшинстве, но все равно нельзя пропускать пять голов
09:46 Бокс Сергей Ковалев – о бое с Альваресом: Считаю, что это был хороший опыт
09:37 Футбол Тренер «Айнтрахта» – о крупной победе над «Баварией»: Мы такого не ожидали
09:26 Бокс Сауль Альварес: Я сделал историю, это самая важная победа в карьере
09:21 Хоккей «Айлендерс» обыграл «Баффало», одержав девятую победу кряду, Варламов сыграл «на ноль»
09:06 Бокс Альварес нокаутировал Ковалева и отобрал титул чемпиона мира по версии WBO
08:59 Футбол Нико Ковач – о поражении «Айнтрахту»: «Бавария» не имеет права проигрывать со счетом 1:5
08:46 Хоккей «Флорида» переиграла «Детройт», Бобровский впервые в сезоне отстоял «на ноль»
08:36 Хоккей Дубль Гурьянова и гол Радулова принесли «Далласу» победу в матче с «Монреалем»
08:21 Хоккей Гол и передача Проворова не спасли «Филадельфию» от поражения в матче с «Торонто»
08:13 ММА Масвидаль победил Диаса на турнире UFC 244 и завоевал пояс BMF
01:50 Фигурное катание Косторная – после победы во Франции: Для дебюта, думаю, я справилась
01:15 Футбол «Реал» сыграл вничью с «Бетисом» и остался на 2-м месте
00:56 Футбол Гол де Лигта помог «Ювентусу» обыграть в гостях «Торино»
00:50 Фигурное катание Россияне Мишина и Галлямов выиграли соревнования спортивных пар
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Array