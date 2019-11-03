Менеджер Ковалева: Мы собираемся вернуть свой титул - Советский спорт
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03 ноября 2019 10:17Бокс

Менеджер Ковалева: Мы собираемся вернуть свой титул

Эгис Климас, менеджер Сергея Ковалева, заявил, что российский боксер не собирается завершать карьеру после поражения мексиканцу Саулю Альваресу.

- Конечно, он не собирается завершать карьеру. Мы собираемся вернуть свой титул, - приводит слова менеджера ТАСС.

Напомним, что в поединке за титул чемпиона мира по версии WBO в весовой категории до 79,38 кг., который прошел в воскресенье, 3 ноября, в Лас-Вегасе Ковалев проиграл Альваресу нокаутом в 11-м раунде.

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