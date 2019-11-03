Григорий Дрозд: Ковалев был сам не свой, а Альварес от раунда к раунду набирал Бывший чемпион WBC в первом тяжелом весе Григорий Дрозд прокомментировал поражение Сергея Ковалева в поединке с мексиканцем Саулем Альваресом.

– У Сергея, к сожалению, вообще ничего не получилось, он выглядел беспомощно и самое главное – неуверенно. А Канело, наоборот, хорошо изучил соперника, ему удалось нейтрализовать переднюю руку.

Сергей был сам не свой, а мексиканец от раунда к раунду набирал. Еще бой завершился таким жестким нокаутом. Никто не ожидал такого расклада, сейчас как-то печально, – приводит слова Дрозда «РИА Новости».

Напомним, что в поединке за титул чемпиона мира по версии WBO в весовой категории до 79,38 кг., который прошел в воскресенье, 3 ноября, в Лас-Вегасе Ковалев проиграл Альваресу нокаутом в 11-м раунде.