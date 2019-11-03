Григорий Дрозд: Ковалев был сам не свой, а Альварес от раунда к раунду набирал

– У Сергея, к сожалению, вообще ничего не получилось, он выглядел беспомощно и самое главное – неуверенно. А Канело, наоборот, хорошо изучил соперника, ему удалось нейтрализовать переднюю руку.
Сергей был сам не свой, а мексиканец от раунда к раунду набирал. Еще бой завершился таким жестким нокаутом. Никто не ожидал такого расклада, сейчас как-то печально, – приводит слова Дрозда «РИА Новости».
Напомним, что в поединке за титул чемпиона мира по версии WBO в весовой категории до 79,38 кг., который прошел в воскресенье, 3 ноября, в Лас-Вегасе Ковалев проиграл Альваресу нокаутом в 11-м раунде.
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