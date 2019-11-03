Сауль Альварес: Знал, что с Ковалевым придется терпеть пять или шесть раундов - Советский спорт
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03 ноября 2019 11:37Бокс

Сауль Альварес: Знал, что с Ковалевым придется терпеть пять или шесть раундов

Мексиканский боксер Сауль Альварес прокомментировал победу над россиянином Сергеем Ковалевым за титул чемпиона мира по версии WBO в весовой категории до 79,38 кг.

- План на бой заключался в терпении. Мы знали, что придется терпеть пять или шесть раундов, и что мне понадобится время, чтобы я смог достать его. Ковалев - великолепный боец. Опять же, я новичок в этом весе. Мы придерживались нашего плана, поэтому бой немного затянулся. Но в целом, все прошло успешно, - передает слова Альвареса «РИА Новости» со ссылкой на ESPN.

Напомним, что в поединке, который прошел в воскресенье, 3 ноября, в Лас-Вегасе (США) Ковалев проиграл Альваресу нокаутом в 11-м раунде.

После этого боя в активе 36-летнего россиянина теперь 34 победы (29 нокаутом), четыре поражения, одна ничья. На счету 29-летнего мексиканца 53 победы (36 нокаутом), одно поражение, две ничьи.

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