Сауль Альварес: Знал, что с Ковалевым придется терпеть пять или шесть раундов Мексиканский боксер Сауль Альварес прокомментировал победу над россиянином Сергеем Ковалевым за титул чемпиона мира по версии WBO в весовой категории до 79,38 кг.

- План на бой заключался в терпении. Мы знали, что придется терпеть пять или шесть раундов, и что мне понадобится время, чтобы я смог достать его. Ковалев - великолепный боец. Опять же, я новичок в этом весе. Мы придерживались нашего плана, поэтому бой немного затянулся. Но в целом, все прошло успешно, - передает слова Альвареса «РИА Новости» со ссылкой на ESPN.

Напомним, что в поединке, который прошел в воскресенье, 3 ноября, в Лас-Вегасе (США) Ковалев проиграл Альваресу нокаутом в 11-м раунде.

После этого боя в активе 36-летнего россиянина теперь 34 победы (29 нокаутом), четыре поражения, одна ничья. На счету 29-летнего мексиканца 53 победы (36 нокаутом), одно поражение, две ничьи.