Президент WBO: Ковалева победил еще более великий чемпион Президент WBO Франциско Валькарсель прокомментировал победу мексиканца Сауля Альвареса над россиянином Сергеем Ковалевым за титул чемпиона мира по версии WBO в весовой категории до 79,38 кг.

- На момент остановки бой был очень равным. Ковалев был великим чемпионом, но его победил еще более великий чемпион – Канело, - передает слова Валькарселя «РИА Новости».

Напомним, что в поединке, который прошел в воскресенье, 3 ноября, в Лас-Вегасе (США) Ковалев проиграл Альваресу нокаутом в 11-м раунде.

После этого боя в активе 36-летнего россиянина теперь 34 победы (29 нокаутом), четыре поражения, одна ничья. На счету 29-летнего мексиканца 53 победы (36 нокаутом), одно поражение, две ничьи.