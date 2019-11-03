Дмитрий Бивол: Было видно, что Ковалев устал, не так давно боксировал, да и годы не те Суперчемпион мира по версии WBA Дмитрий Бивол прокомментировал поражение Сергея Ковалева в поединке с мексиканцем Саулем Альваресом.

- Встретился бы Ковалев с тем же Альваресом четыре года назад - все могло быть по-другому. Сейчас было видно, что Сергей устал. Он не так давно боксировал, да и годы не те, - цитирует Бивола ТАСС.

Напомним, что в поединке за титул чемпиона мира по версии WBO в весовой категории до 79,38 кг., который прошел в воскресенье, 3 ноября, в Лас-Вегасе Ковалев проиграл Альваресу нокаутом в 11-м раунде.