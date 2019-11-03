Президент WBC: Ковалев - отличный боксер, воин ринга - Советский спорт
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03 ноября 2019 12:59Бокс

Президент WBC: Ковалев - отличный боксер, воин ринга

Президент WBC Маурисио Сулейман прокомментировал поражение Сергея Ковалева в поединке с мексиканцем Саулем Альваресом.

- Ковалев - отличный боксер, воин ринга. Бой был очень равным, и его исход должен был решиться в последних раундах. В итоге очень мощный удар в висок нанес ему серьезный урон. Такой удар причинил бы боль любому боксеру. А далее Канело завершил бой нокаутом. Но могу сказать, что России должна гордиться Ковалевым, - цитирует Сулеймана «РИА Новости».

Напомним, что в поединке за титул чемпиона мира по версии WBO в весовой категории до 79,38 кг., который прошел в воскресенье, 3 ноября, в Лас-Вегасе Ковалев проиграл Альваресу нокаутом в 11-м раунде.

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