Президент WBC: Ковалев - отличный боксер, воин ринга Президент WBC Маурисио Сулейман прокомментировал поражение Сергея Ковалева в поединке с мексиканцем Саулем Альваресом.

- Ковалев - отличный боксер, воин ринга. Бой был очень равным, и его исход должен был решиться в последних раундах. В итоге очень мощный удар в висок нанес ему серьезный урон. Такой удар причинил бы боль любому боксеру. А далее Канело завершил бой нокаутом. Но могу сказать, что России должна гордиться Ковалевым, - цитирует Сулеймана «РИА Новости».

Напомним, что в поединке за титул чемпиона мира по версии WBO в весовой категории до 79,38 кг., который прошел в воскресенье, 3 ноября, в Лас-Вегасе Ковалев проиграл Альваресу нокаутом в 11-м раунде.