Ковалева увезли в больницу после нокаута в бою с Альваресом Российский боксер Сергей Ковалев, проигравший мексиканцу Саулю Альваресу, вскоре после боя отправился в больницу.

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Как сообщает Allboxing.ru, промоутер Ковалева Кэти Дува на пресс-конференции рассказала, что это не связано с какой-либо явной травмой, он решил пройти обследование в качестве меры предосторожности.

Напомним, что в поединке за титул чемпиона мира по версии WBO в весовой категории до 79,38 кг., который прошел в воскресенье, 3 ноября, в Лас-Вегасе Ковалев проиграл Альваресу нокаутом в 11-м раунде.