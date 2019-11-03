Ковалева увезли в больницу после нокаута в бою с Альваресом

Как сообщает Allboxing.ru, промоутер Ковалева Кэти Дува на пресс-конференции рассказала, что это не связано с какой-либо явной травмой, он решил пройти обследование в качестве меры предосторожности.
Напомним, что в поединке за титул чемпиона мира по версии WBO в весовой категории до 79,38 кг., который прошел в воскресенье, 3 ноября, в Лас-Вегасе Ковалев проиграл Альваресу нокаутом в 11-м раунде.
Все будет против Ковалева. Что ждать от боя с «Канело»? «Советский спорт» – о главном поединке в жизни российского боксера. 31.10.2019 08:00 Бокс Усачев Владислав Когда Медведев станет первой ракеткой? Кажется, мы знаем ответ Даниил Медведев уже – четвертый в рейтинге. Он выиграл два «Мастерса» и дошел до финала на US Open. Когда россиянин станет первой ракеткой планеты? «Советский спорт» изучил основные расклады. 29.10.2019 15:00 Теннис Мысин Николай Давайте без лицемерия: «Зенит» будет чемпионом России-2020 Помешать этому может только катастрофа. Которой Санкт-Петербург не допустит - вчера мы увидели, как именно. Новым руководителям и тренерам «Зенита» нужно быть не хуже старых. 03.11.2019 11:58 Футбол Андронов Алексей Игорь Малиновский: Я как Мимино, мне по душе малая авиация На летнем юниорском чемпионате мира по биатлону в Минске Игорь Малиновский завоевал две бронзовые медали. Теперь звездный юниор окончательный перешел на взрослый уровень. 04.09.2019 14:30 Биатлон Волохов Юрий Доменико Тедеско: Если Хенрик Ларссон изъявит желание поиграть за «Спартак», мы будем только рады Его сын оформил дубль в ворота «Ростова». 01.11.2019 00:00 Футбол Мощенко Захар Видео всех голов 15-го тура РПЛ «Советский спорт» собрал для вас видео всех голов 15-го тура чемпионата России. 02.11.2019 19:30 Футбол Сергей Шахрай: Трусова – вундеркинд, мировой рекорд она точно улучшит Наш обозреватель Сергей Шахрай – о блестящей победе Александры Трусовой, произвольной Евгении Медведевой и прогрессе молодой пары Александра Бойкова– Дмитрий Козловский. 27.10.2019 11:00 Фигурное катание Волохов Юрий Бенефис Сорокина в Нур-Султане. ЦСКА победил «Барыс» благодаря своему вратарю Хозяева создали кучу голевых моментов, но разбились о стену Ильи Сорокина. Армейцы же хладнокровно использовали полушансы и добились победы 3:0. Уверенной по счету, но не по содержанию. 02.11.2019 17:30 Хоккей Домрачев Владислав Горе для Егора. Рублев обыграл Герасимова и вышел в четвертьфинал «Кубка Кремля» В четверг определились последние четвертьфиналисты московского турнира. Победы во втором раунде из россиян одержали Андрей Рублев, Вероника Кудерметова и Анастасия Павлюченкова, которая взяла верх над Варварой Грачевой. 17.10.2019 23:45 Теннис Мысин Николай Исмаил Силлах: Ковалев изобьет Альвареса Бывший соперник Сергея Ковалева украинец Исмаил Силлах считает, что именно россиянин является фаворитом предстоящего поединка с мексиканцем Саулем Альваресом. 30.10.2019 17:30 Бокс Усачев Владислав