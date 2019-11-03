Источник: Ковалев чувствует себя хорошо, но все равно пройдет полное медобследование Российский боксер Сергей Ковалев не получил серьезных травм в поединке с мексиканцем Саулем Альваресом.

- Ковалев не получил серьезных видимых травм. Он чувствует себя хорошо, но боксер все равно пройдет полное медицинское обследование в больнице, - цитирует «РИА Новости» источник, близкий к ситуации.

Ранее промоутер российского боксера Кэти Дува рассказала, что Ковалев решил пройти медицинское обследование в качестве меры предосторожности.

Напомним, что в поединке за титул чемпиона мира по версии WBO в весовой категории до 79,38 кг., который прошел в воскресенье, 3 ноября, в Лас-Вегасе Ковалев проиграл Альваресу нокаутом в 11-м раунде.