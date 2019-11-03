Константин Цзю: Ковалеву нет смысла продолжать карьеру Бывший абсолютный чемпион мира Константин Цзю считает, что Сергею Ковалеву нет смысла продолжать карьеру после поражения мексиканцу Саулю Альваресу.

- Не хватило газа, в боксе за ошибки приходится платить. Сергей как раз допустил ошибку - ввязался в эту драку и ту тактику, которую они наметили, не до конца исполнил.

По моему счету Альварес лидировал по раундам, но последние два можно было бы выиграть, бой был бы очень равный. С моей точки зрения, Ковалеву не хватило «физики».

Стоит ли Ковалеву продолжать карьеру? Если мотивация еще есть какая-то, то он может выйти. А так - уже, думаю, нет смысла, - передает слова Цзю ТАСС.

Напомним, что в поединке за титул чемпиона мира по версии WBO в весовой категории до 79,38 кг., который прошел в воскресенье, 3 ноября, в Лас-Вегасе (США) Ковалев проиграл мексиканцу Саулю Альваресу нокаутом в 11-м раунде.