Альварес не будет выступать в полутяжелом весе

«Сауль вернется в средний вес», - сказали представитель команды Сауля Альвареса.
Напомним, что в воскресенье Альварес победил россиянина Сергея Ковалева нокаутом в 11-м раунде и отобрал у него пояс чемпиона в полутяжелом весе по версии WBO.
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