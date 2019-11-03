Альварес не будет выступать в полутяжелом весе Мексиканец Сауль Альварес не будет выступать в полутяжелом весе. Об этом сообщили ТАСС в команде спортсмена.

Новости СМИ2 «Сауль вернется в средний вес», - сказали представитель команды Сауля Альвареса. Напомним, что в воскресенье Альварес победил россиянина Сергея Ковалева нокаутом в 11-м раунде и отобрал у него пояс чемпиона в полутяжелом весе по версии WBO. '); } '); }