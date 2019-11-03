Альварес не будет выступать в полутяжелом весе - Советский спорт
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03 ноября 2019 20:43БоксВащенко Сергей

Альварес не будет выступать в полутяжелом весе

Мексиканец Сауль Альварес не будет выступать в полутяжелом весе. Об этом сообщили ТАСС в команде спортсмена.

«Сауль вернется в средний вес», - сказали представитель команды Сауля Альвареса.

Напомним, что в воскресенье Альварес победил россиянина Сергея Ковалева нокаутом в 11-м раунде и отобрал у него пояс чемпиона в полутяжелом весе по версии WBO.

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