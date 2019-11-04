Денис Лебедев: У Альвареса неиссякаемый заряд энергии, он может победить любого соперника Об этом экс-чемпион мира по версиям WBA и IBF заявил в интервью RT.

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Известный российский боксер Денис Лебедев оценил уровень выступления мексиканца Сауля Альвареса, который в эти выходные нокаутировал россиянина Сергея Ковалева в 11-м раунде.

«Мощью, которую он сохранял от первого до последнего раунда. А в целом я бы не сказал, что увидел что-то новое в его действиях. Канело был самим собой, оставался на своём высоком уровне. Честно говоря, ещё до боя у меня сложилось мнение, что миф о его непобедимости немного преувеличен. Но сейчас я увидел, что мексиканец обладает неиссякаемым зарядом энергии, который и позволяет ему побеждать любого соперника. Сложно представить, как такое возможно», – сказал Лебедев.