Сергей Ковалев: Жизнь продолжается Российский боксер Сергей Ковалев прокомментировал поражение в поединке против мексиканца Сауля Альвареса за титул чемпиона мира по версии WBO в весовой категории до 79,38 кг.

«Семья. Вот ради кого и ради чьего будущего я выходил все это время в ринг и каждый раз стараюсь справиться с новыми трудностями и преградами. Слава Богу со мной все в порядке. Жизнь продолжается. Благодарю всех своих фанатов за поддержку. Храни вас бог», - написал Ковалев в своем Instagram.

Добавим, что после этого боя в активе 36-летнего россиянина теперь 34 победы (29 нокаутом), четыре поражения, одна ничья.