Австралийский боксер умер во время спарринга Боксер из Австралии Дуайт Ричи умер в возрасте 27 лет после спарринга со своим соотечественником Майклом Зерафой.

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Ричи пропустил удар по корпусу, отошел в свой угол, после чего потерял сознание. Через непродолжительное время врачи констатировали его смерть, сообщает BoxingScene.

На профессиональном ринге боец одержал 19 побед и потерпел два поражения.