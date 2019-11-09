Федерация бокса России признана лучшей по версии WBA - Советский спорт
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09 ноября 2019 18:55БоксТрофименко Кирилл

Федерация бокса России признана лучшей по версии WBA

Российская Федерация бокса (ФРБ) в 2019 году признана лучшей по версии влиятельной организации WBA.

Торжественная церемония награждения и оглашение решения прошло во время конвенции WBA в Китае, сообщает пресс-служба Федерации бокса России.

Награду глава ассоциации Жильберто Мендоса вручил заместителю генсекретаря Федерации бокса России по профессиональному боксу Кириллу Щекутьеву. Отмечается, что он стал первым в истории представителем России, который вошел в исполком WBA.

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