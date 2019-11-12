Эдуард Трояновский: С Заградником нужно быть крайне осторожным

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«У меня был год на отдых. Я занимался своими делами, провёл время с семьей, ведь у меня растут два сына, но пришло время возвращаться на ринг.

Подготовку к бою с Йозефом Заградником оцениваю положительно. Было достаточно времени, и мы провели хорошую работу. Осталось сделать вес и выйти на бой. В эти выходные смотрели его бои, обратили внимание на ошибки и на его преимущества: хорошо технически обученный боксер. С Заградником нужно быть крайне осторожным, не оставаться на его дистанции», – сказал Трояновский.