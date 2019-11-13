Эдуард Трояновский: С Заградником нужно быть крайне осторожным, не оставаться на его дистанции Российский боксер - о предстоящем поединке против Йозефа Заградника.

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«Подготовку к бою с Йозефом Заградником оцениваю положительно. Было достаточно времени, и мы провели хорошую работу. Осталось сделать вес и выйти на бой», - прокомментировал Эдуард Трояновский.

В понедельник экс-чемпион мира вышел на официальную открытую тренировку в Центральном зале Федерации бокса Санкт-Петербурга, продемонстрировав хорошую скорость после довольно долгого перерыва: «У меня был год на отдых. Я занимался своими делами, провёл время с семьей, ведь у меня растут два сына, но пришло время возвращаться на ринг».

Эдуард Трояновский решил изучить сильные и слабые стороны чешского боксера: «В эти выходные смотрели его бои, обратили внимание на ошибки и на его преимущества: хорошо технически обученный боксёр. С Йозефом Заградником нужно быть крайне осторожным, не оставаться на его дистанции».

- Для меня Центральный зал Федерации бокса Санкт-Петербурга стал символическим. В нем проходила подготовка к первому бою во Всемирной боксерской серии (WBSS). Зал мне очень нравится, здесь тренируются хорошие боксёры, которые выступают сейчас на чемпионате России. Желаю им ярких побед!», - отметил Трояновский.