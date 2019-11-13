Эдуард Трояновский и Йозеф Заградник прошли процедуру взвешивания

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Бывший чемпион мира Эдуард Трояновский показал вес 63,15 кг, а его соперник Йозеф Заградник - 63,3 кг. На кону поединка будет стоять чемпионский пояс Евразийской федерации профессионального бокса (EPB).

Всего в программе боксерского вечера «Короли Нокаутов» запланировано 10 боев:

Бой за титул Европейского Боксерского Парламента (ЕBP)

Первый легкий вес: Эдуард Трояновский (Россия) (27-2-0) - Йозеф Заградник (Чехия) (11-3-0)

Бой за титул чемпиона мира Всемирной Боксерской Организации, юниоры (WBO)

Полутяжелый вес: Батал Чежия (Россия/ Абхазия) (9-0-0) - Джамал Усманов (Украина) (5-0-0)

Бой за титул Континентального чемпиона Всемирной Боксерской Организации

Легкий вес: Ильнур Самедов (Россия) (9-1-0) - Айртон Осмар Гименес (8-0-0)

Легчайший вес: Фатима Дудиева (Россия) (5-0-0) - Дорота Норек (Польша) (4-0-0)

Полутяжелый вес: Арсен Азиев (Россия) (11-0-0) - Пабло Мендоса (Никарагуа) (9-2-0)

Средний вес: Юрий Майдаков (Украина) (1-0-0) - Карен Аветисян (Россия) (9-29-4)

Второй средний вес: Дмитро Майдаков (Украина) (1-0-0) - Александр Ильин (Россия) (1-2-0)

Полутяжелый вес: Александр Шитий (Украина) (1-0-0) - Артыш Лопсан (1-0-0)

Первый тяжелый вес: Александр Пилипчук (Украина) (дебют) - Александр Карпик (дебют)

Полутяжелый вес; Давид Вешагури (2-0-0); Сергей Белошапкин (10-33-1)