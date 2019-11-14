Рой Джонс зарегистрировал в России промоутерскую компанию Известный в прошлом боксер Рой Джонс-младший зарегистрировал компанию Roy Jones Jr Boxing Russia.

7 декабря в Екатеринбурге в сотрудничестве с Академия единоборств РМК проведет свое первое шоу в России.

В главном поединке вечера обладатель титула WBA Gold в первом тяжелом весе Алексей Егоров встретится с 32-летним украинцем Сергеем Радченко.

Также в этом вечере бокса свои поединки проведут Мухаммад Шехов, Руслан Камилов, Евгений Смирнов.