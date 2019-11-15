Евгений Тищенко: Лебедев после боя с Мчуну он может попасть в топ-5 рейтинга Олимпийский чемпион Евгений Тищенко – считает южноафриканского боксера Тхабисо Мчуну интересным соперником.

- Это неплохой бой, Мчуну - очень интересный соперник, и были варианты, что я с ним подерусь в предыдущем бою, но не сошлись менеджеры. Не знаю, в какой форме будет Денис и какие у него амбиции. Но они сразу же разыгрывают WBC Silver, и он может попасть в топ-5 рейтинга, - передает слов Тищенко «РИА Новости».

Добавим, что поединок между Денисом Лебедевым и Тхабисо Мчуну за титул WBC Silver состоится в Красноярске 21 декабря.