Евгений Тищенко: Лебедев после боя с Мчуну он может попасть в топ-5 рейтинга

- Это неплохой бой, Мчуну - очень интересный соперник, и были варианты, что я с ним подерусь в предыдущем бою, но не сошлись менеджеры. Не знаю, в какой форме будет Денис и какие у него амбиции. Но они сразу же разыгрывают WBC Silver, и он может попасть в топ-5 рейтинга, - передает слов Тищенко «РИА Новости».
Добавим, что поединок между Денисом Лебедевым и Тхабисо Мчуну за титул WBC Silver состоится в Красноярске 21 декабря.
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