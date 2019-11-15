Евгений Тищенко: Лебедев после боя с Мчуну он может попасть в топ-5 рейтинга - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
15 ноября 2019 16:12Бокс

Евгений Тищенко: Лебедев после боя с Мчуну он может попасть в топ-5 рейтинга

Олимпийский чемпион Евгений Тищенко – считает южноафриканского боксера Тхабисо Мчуну интересным соперником.

- Это неплохой бой, Мчуну - очень интересный соперник, и были варианты, что я с ним подерусь в предыдущем бою, но не сошлись менеджеры. Не знаю, в какой форме будет Денис и какие у него амбиции. Но они сразу же разыгрывают WBC Silver, и он может попасть в топ-5 рейтинга, - передает слов Тищенко «РИА Новости».

Добавим, что поединок между Денисом Лебедевым и Тхабисо Мчуну за титул WBC Silver состоится в Красноярске 21 декабря.

Шанс от Стефаноса. Циципас сохранил Медведеву возможность выйти в полуфинал Во втором туре группового раунда Стефанос Циципас разгромил Александра Зверева и гарантировал себе выход в плей-офф. А заодно – сохранил шансы на полуфинал для нашего Даниила Медведева. 14.11.2019 20:30 Теннис Мысин Николай
Еще по теме:
Берреттини завершил Итоговый турнир АТР победой над Тимом Александр Зверев: Циципас провел фантастический матч, а я сыграл плохо Стефанос Циципас: Зверев вдохновил меня на пути к топ-10
Станислав Черчесов: С Акинфеевым я даже не общался… Главный тренер сборной России ответил на важные вопросы накануне матча отбора Евро-2020 с Бельгией. 15.11.2019 15:30 Футбол Яременко Николай
Игорь Малиновский: Я как Мимино, мне по душе малая авиация На летнем юниорском чемпионате мира по биатлону в Минске Игорь Малиновский завоевал две бронзовые медали. Теперь звездный юниор окончательный перешел на взрослый уровень. 04.09.2019 14:30 Биатлон Волохов Юрий
Сергей Шахрай: Карпоносов спросил Жука: «Вы бы съели человеческое мясо?» Серебряный призер Олимпиады, чемпион мира Сергей Шахрай 20 лет прожил в Австралии, но уже три года, как вернулся в Москву, где тренирует детей. 15.11.2019 10:00 Фигурное катание Волохов Юрий
Еще по теме:
Сергей Шахрай: Теперь Щербаковой нужно сосредоточиться на артистизме Сергей Шахрай: Осталась одна интрига – улучшит ли Щербакова личный рекорд в произвольной? Сергей Шахрай: Арбитры были чрезмерно придирчивы к Косторной
22 легионера РПЛ могут через неделю вернуться в Россию участниками Евро-2020 Все кандидаты в европейские сборные из чемпионата России, сохранившие шансы приехать в Санкт-Петербург следующим летом. 14.11.2019 20:00 Футбол Зибрак Артем
Где спрятан ключ к результатам Логинова, и в чем наши слабее Пидручного Юрий Цыбанев – о непознаваемом настоящем и непредсказуемом будущем российского биатлона. 25.03.2019 12:30 Биатлон Цыбанев Юрий
На льду побеждает… близнец Кокорина. Кацалапов и Синицина выиграли этап Гран-при В Китае на турнире серии Гран-при первое золото досталось российскому танцевальному дуэту – Виктории Синициной и Никите Кацалапову. 09.11.2019 12:00 Фигурное катание Тигай Лев
В тоске по Туктамышевой, с надеждой на Самарина и Алиева. Обзор событий уик-энда После четвертого из шести этапов Гран-при пришло время считать очки и турнирные варианты: кто попадет в финал, который состоится в начале декабря в Турине? 11.11.2019 09:00 Фигурное катание Тигай Лев
Что будет, если стоять с Бельгией будет Гилерме? Отжигает Кушанашвили Отар Кушанашвили – о предстоящем матче Россия – Бельгия. 14.11.2019 18:00 Футбол Кушанашвили Отар
Трусова упала четыре раза, встала – пять. Репортаж с тренировки В четверг фигуристы провели официальный тренировки во дворце «Мегаспорт» перед стартом Гран-при России. 14.11.2019 19:15 Фигурное катание Чикирис Олег
Новости
16:30 Футбол Защитник «Краснодара» может продолжить карьеру в «Шальке»
16:12 Бокс Евгений Тищенко: Лебедев после боя с Мчуну он может попасть в топ-5 рейтинга
16:03 Футбол Ролан Гусев: У сборной России есть более сильные полузащитники, чем Бакаев
16:00 Футбол Сергей Силкин: Думаю, сборная России сделает все, чтобы добиться результата в матче с Бельгией
15:39 Фигурное катание Самарин лидирует после короткой программы на «Кубке Ростелеком», Алиев – второй, Игнатов – третий
15:22 Биатлон Дмитрий Малышко: Результаты говорят о том, что я на верном пути
15:16 Футбол Александр Дюков: Принято решение об отстранении Вилкова
15:05 Биатлон Никита Поршнев: Тренеры говорят, что это еще не оптимальная форма
15:01 Хоккей «Адмирал» победил «Йокерит» в серии буллитов
14:54 Футбол Артем Дзюба: Мы иногда не играем в футбол, а как будто на сражении
14:46 Футбол Александр Дюков: Хачатурянца рекомендовали на должность главы судейского комитета РФС
14:37 Биатлон Поршнев выиграл второй контрольный спринт в Тюмени
14:31 Футбол Фернанду Сантуш: В перерыве попросил команду подумать о следующем матче
14:19 Футбол Гарет Саутгейт: Англия вышла на Евро с первого места и сделала это уверенно
14:04 Футбол Станислав Черчесов: О возвращении в сборную с Акинфеевым не говорили
13:53 Футбол Станислав Черчесов – о форме сборной: Давайте о футболе говорить, а о моде поговорим потом
13:48 Футбол Головин не сыграет с Бельгией
13:40 Баскетбол Де Коло номинирован в команду десятилетия Евролиги
13:23 Баскетбол Никита Курбанов: ЦСКА надо показать, что матч с «Асвелом» был нехарактерным для нас
13:18 Баскетбол Димитрис Итудис: У «Фенербахче» есть амбиции, качественные игроки и лучший тренер в Европе
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Array