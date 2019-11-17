Михаил Кокляев: Я – гвардеец кардинала в правовом поле Известный российский стронгмен Михаил Кокляев признался, что изначально не планировал драться с бойцом ММА Александром Емельяненко.

– Я решил хайпануть. Когда я сказал, что «раз в год веник стреляет, а иногда и два» – это был хайп. Но когда я приступил к тяжелым тренировкам, начал бегать 10-километровые кроссы, пошли спарринги и травмы, на этом хайп закончился, и началась работа. Кто хочет увидеть хайп, увидят только его, чтобы я не сделал. Люди настроены на негатив. Я оптимист, но если бы не человеческая пакость, не было бы интереса к этому бою.

Мне важен бой со всех точек зрения: хайп, слава, деньги, признание, самоутверждение. Про меня скажут: «Он не положительный герой». А я и не хочу никого очаровывать. Я так живу и не хочу быть Д'Артаньяном. Я хочу быть гвардейцем кардинала, но в рамках правового поля.