Ковалев – о бое с Альваресом: Те, кто поставил на мою победу – профаны (видео) - Советский спорт
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18 ноября 2019 00:33БоксГичунцев Артур

Ковалев – о бое с Альваресом: Те, кто поставил на мою победу – профаны (видео)

Уроженец Челябинской области проиграл нокаутом в 11-м раунде.

Российский боксер Сергей Ковалев вспомнил о поединке против мексиканца Сауля Альвареса.

«Учитывая все те условия, в которые я был поставлен перед боем с Канело, было невозможно выиграть этот бой, подойти в нужной форме, в которой можно одержать победу над этим кабанчиком. Кто в это все верил, кто поставил деньги, алчность сыграла с вами злую шутку. Могу смело сказать, что вы профаны в этом виде спорта, раз вы считали, что я смогу победить.

Веса у меня не было. Я залез в эту весовую категорию муками и бессонными ночами. Конечно, потому что это было финансово интересное предложение.

Канело и его команда все просчитали. У меня была одна подготовка, потом бой перенесли на август, вторая подготовка. Потом третья подготовка. Я таким образом исшатал организм. Не понял, как я до 11-го раунда дожил, у меня уже после 7-го «бензин» начал кончаться», – сказал Ковалев в сториз своего Instagram.

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