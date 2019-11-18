Ковалев – о бое с Альваресом: Те, кто поставил на мою победу – профаны (видео)
Уроженец Челябинской области проиграл нокаутом в 11-м раунде.
Загрузка...
Российский боксер Сергей Ковалев вспомнил о поединке против мексиканца Сауля Альвареса.
«Учитывая все те условия, в которые я был поставлен перед боем с Канело, было невозможно выиграть этот бой, подойти в нужной форме, в которой можно одержать победу над этим кабанчиком. Кто в это все верил, кто поставил деньги, алчность сыграла с вами злую шутку. Могу смело сказать, что вы профаны в этом виде спорта, раз вы считали, что я смогу победить.
Веса у меня не было. Я залез в эту весовую категорию муками и бессонными ночами. Конечно, потому что это было финансово интересное предложение.
Канело и его команда все просчитали. У меня была одна подготовка, потом бой перенесли на август, вторая подготовка. Потом третья подготовка. Я таким образом исшатал организм. Не понял, как я до 11-го раунда дожил, у меня уже после 7-го «бензин» начал кончаться», – сказал Ковалев в сториз своего Instagram.
Даниил Медведев: Мы, русские, все колючиеНечасто бывает, чтобы российские спортсмены оказывались на обложках топовых иностранных изданий. Накануне парижского турнира серии «Мастерс» французская L'Equipe вышла с заголовком на первой полосе «Царь родился» и с интервью с Даниилом Медведевым внутри. 28.10.2019 20:15ТеннисТуманов Дмитрий
Валерий Рейнгольд: Сборная проиграла из-за ЧерчесоваБывший нападающий «Спартака» поделился впечатлениями от крупного поражения сборной России от команды Бельгии (1:4) в отборочном матче Евро-2020.17.11.2019 13:24ФутболУсачев Владислав
«Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезонУ биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной.26.03.2019 16:30БиатлонВолохов Юрий
Ковальчуку пора возвращаться в КХЛ?Обозреватели «Советского спорта» – о будущем героя Квебека.14.11.2019 13:45ХоккейСлавин Виталий, Иванов Сергей
Уно – четвертый после трех наших. Стартовал московский этап Гран-приВ российской столице начался турнир Гран-при. У мужчин после короткой программы лидирует Александр Самарин, у танцоров – Виктория Синицина с Никитой Кацалаповым.15.11.2019 17:39Фигурное катаниеТигай Лев
Медведев против лучших из лучших. В Лондоне стартует Итоговый чемпионат ATPСегодня в Лондоне стартует Итоговый чемпионат ATP. Впервые за 10 лет в нем сыграет один россиянин – четвертая ракетка мира Даниил Медведев. «Советский спорт» – о звездном составе участников. И шансах на победу каждого из них.10.11.2019 14:00ТеннисМысин Николай
У Черчесова есть нервы. Отарик жжёт перед главным матчем осениОтар Кушанашвили – о Станиславе Черчесове.16.11.2019 15:56ФутболКушанашвили Отар
Матч в Принс-Альберте вытащили, но Суперсерию проигралиСборная России выиграла шестой матч по буллитам (4:3 Б), отыграв два «матчбола». Но в дополнительной буллитной перестрелке счастье улыбнулось хозяевам (3:2).
15.11.2019 09:00ХоккейДомрачев Владислав
Хлебный день Боба. Свидание с лучшим другом вдохновило Бобровского на подвигиОбозреватель «Советского спорта» – о главном герое прошедшего дня в НХЛ.17.11.2019 12:08ХоккейСлавин Виталий
«Не готова прыгать на сломанных костях». Медведева – вторая, Трусова – перваяЕвгения Медведева показала блестящий прокат на российском этапе Гран-при, но победила все равно Александра Трусова.16.11.2019 21:07Фигурное катаниеЧикирис Олег