Владимир Минеев: Шансов у Кокляева в бою с Емельяненко нет Боец ММА Владимир Минеев поделился ожиданиями от предстоящего поединка между Михаилом Кокляевым и Александром Емельяненко.

- Шансов (у Кокляева) нет. Это хороший парень, можно болеть за него. Но опыт и практика… Куда с Сашей Емельяненко драться? – приводит слова Минеева «РИА Новости».

Добавим, что встреча, которая пройдет по правилам бокса, состоится 29 ноября в Москве.