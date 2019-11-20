Федерация бокса России прояснит ситуацию увольнения тренера в Волгоградской области - Советский спорт
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20 ноября 2019 17:36БоксКорегин Владислав

Федерация бокса России прояснит ситуацию увольнения тренера в Волгоградской области

Специалист тренировал победителя юниорского первенства Европы 2019 года Илью Шакирова.

Федерация бокса России проведет расследование в связи с увольнением тренера Павла Дешевова в Волгоградской области. Об этом говорится на официальном сайте организации.

Помимо обращения в федерацию, специалист, тренирующий победителя юниорского первенства Европы этого года в весовой категории до 64 кг Илью Шакирова, написал открытое письмо на имя президента страны с просьбой разобраться в сложившейся ситуации с его незаконным увольнением местными властями.

Отмечается, что специалиста хотели уволить из училища олимпийского резерва имени Александра Родимцева за прогулы в дни пребывания на первенстве Европы, прошедшего осенью в Софии (Болгария). Далее ему предложили перевестись в Волгоградскую областную школу олимпийского резерва. Но для этого Дешевову было необходимо написать заявление об уходе по собственному желанию. В итоге специалист остался без работы.

В федерацию бокса России уже обратились его воспитанники с просьбой решить эту проблему. В ближайшее время состоится тщательное расследование.

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