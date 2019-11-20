Тренер Сауля Альвареса Эдди Рейносо: Мы не покупаем бои или противников Он считает, что победа Альвареса была абсолютно заслуженной.

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Главный тренер действующего чемпиона мира в полутяжелом весе по версии WBO Сауля Альвареса Эдди Рейносо прокомментировал слухи о том, что бой с россиянином Сергеем Ковалевым носил договорной характер. Он считает это попыткой дискредитировать заслуженную победу его подопечного.

Недавно появилось видео, в котором российский боксер утверждал, что он был физически истощен после победного боя с Энтони Ярдом, прошедшем 24 августа. По окончании поединка, Сергей сразу же вернулся в тренировочный лагерь, чтобы подготовиться к следующему бою.

«Прежде всего, я хочу уточнить, как тренер и менеджер Альвареса, что мы никого специально не обезвоживаем и не покупаем бои или противников. Мы всегда адаптировались к условиям любого соперника. Даже с Флойдом Мейвезером мы приняли его согласованный вес 152 фунтов. Складывается ощущение, что сейчас многие пытаются дискредитировать нашего бойца и, более всего, пытаться свести его достижения к минимуму. Как истинные фанаты и как мексиканцы, мы должны гордиться тем, что в это время лучшим боксером мира является наш соотечественник», – сказал Рейносо.

Напомним, что 2 ноября в Лас-Вегасе 36-летний Сергей Ковалев уступил свой пояс чемпиона мира 29-летнему мексиканцу Саулю Альварес, проиграв нокаутом в одиннадцатом раунде.