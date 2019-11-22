Кудряшов сразится с Пейсаром в Красноярске

Соперником 34-летнего россиянина (23-2, 23 КО) станет боксер из Чехии Вацлав Пейсар (14-8, 12 КО).
Для Кудряшова этот поединок станет первым после поражения от Илунги Макабу, которое он потерпел в июне в Екатеринбурге.
Главным событием вечера бокса 21 декабря станет бой за вакантный титул WBC Silver в первом тяжелом весе между россиянином Денисом Лебедевым (32-2, 23 КО) и южноафриканцем Табисо Мчуну (21-5, 13 КО).
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