Уайлдер во второй раз победил Ортиса и защитил титул чемпиона мира WBC Американец отправил кубинского боксера в нокаут в седьмом раунде.

34-летний американский боксер Деонтей Уайлдер защитил титул чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе, победив 40-летнего кубинца Луиса Ортиса нокаутом в седьмом раунде. Поединок проходил сегодня в Лас-Вегасе.

Таким образом, американец провел уже десятую защиту титула, которым владеет с 2015 года, и еще ни разу не проиграл. В декабре 2018 года он провел бой с британцем Тайсоном Фьюри, завершившийся вничью, а в мае этого года выиграл у соотечественника Доминика Бризила нокаутом в первом раунде.

Ортис потерпел второе поражение в своей карьере при 31 победе, 26 из которых завершились нокаутом.

Первый поединок между боксерами, прошедший в марте прошлого года в Нью-Йорке, также закончился победой американца.

В следующем бою Уайлдер встретится с Тайсоном Фьюри. Ожидается, что поединок пройдет 22 февраля следующего года.