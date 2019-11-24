Деонтей Уайлдер: Фьюри следующий Американский боксер Деонтей Уайлдер прокомментировал свою победу над кубинцем Луисом Ортисом.

«Фьюри следующий. А потом хочу объединительный бой с победителем боя Джошуа — Руиз», - цитирует Уайлдера The Mirror.

«Я очень уверен в своих возможностях. Всегда говорю, что у меня очень высокий боксерский интеллект. Мне пришлось просчитать Ортиса, ведь это очень опасный боец, поэтому ни один другой супертяж не хотел давать ему шанс. Им пришлось бы выступать против него идеально все 12 раундов, мне достаточно было выступить идеально 2 секунды», — добавил боксер.

Напомним, что сегодня Уайлдер защитил титул чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе по версии WBC, отправив в нокаут кубинца Луиса Ортиса в седьмом раунде.

Для 34-летнего американца эта победа стала 42-й в профессиональном боксе (41-я нокаутом).

Ортис потерпел второе поражение в 35 поединках. Оба раза кубинец проиграл Уайлдеру.