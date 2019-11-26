Тхабисо Мчуну: Я еду в Красноярск за поясом

«Всем привет из ЮАР. 21 декабря мне предстоит провести поединок против бывшего чемпиона мира, отличного человека и боксера Дениса Лебедева. Я еду за поясом! Обещаю, что мы покажем зрелищный бой, но именно я поеду домой с победой. Всем добра!» – цитирует Мчуну Федерация бокса России со ссылкой на Instagram спортсмена.
Напомним, что бой Лебедев – Мчуну пройдет 21 декабря в Красноярске. На кону будет титул WBC Silver.
Александр Соболев: У ЦСКА и моментов не было, кроме одного удара Комментарии игроков после матча ЦСКА – «Крылья Советов» (1:0). 24.11.2019 22:30 Футбол Григорьевская Юлия Денис Лебедев: Сейчас Мчуну, а в будущем Макабу Напомним, что бой Лебедев – Мчуну пройдет 21 декабря в Красноярске. На кону будет титул WBC Silver. 19.11.2019 08:00 Бокс Усачев Владислав Султан Ибрагимов: Время Ковалева ушло, а Джошуа возьмет реванш у Руиса Бывший чемпион мира по версии WBO Султан Ибрагимов поделился мнением о самых интригующих противостояниях в тяжелом весе, которые пройдут в конце этого года. 22.11.2019 08:00 Бокс Усачев Владислав Александр Тихонов: Родченков? Кто назначил человека, выпущенного из дурдома, на такую должность? Четырехкратный олимпийский чемпион прокомментировал информацию от экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова. 11.06.2019 21:30 Биатлон Волохов Юрий Шанс от Стефаноса. Циципас сохранил Медведеву возможность выйти в полуфинал Во втором туре группового раунда Стефанос Циципас разгромил Александра Зверева и гарантировал себе выход в плей-офф. А заодно – сохранил шансы на полуфинал для нашего Даниила Медведева. 14.11.2019 20:30 Теннис Мысин Николай Алена Идеальная. Косторная разгромила Загитову и Кихиру с мировым рекордом В Японии стартовал заключительный этап Гран-при. Короткую программу в блестящем стиле выиграла Алена Косторная. Алина Загитова – лишь четвертая. 22.11.2019 14:00 Фигурное катание Тигай Лев Забит сокрушил американца, а Нурмагомедов досрочно проиграл немцу. Что было на турнире UFC в Москве В Москве на «ЦСКА Арене» состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 163, в рамках которого выступили 13 россиян. 10.11.2019 02:30 ММА Ващенко Сергей Превосходство над Борнами. Россия обыграла Хорватию в Кубке Дэвиса В первом матче нового формата Кубка Дэвиса сборная России переиграла Хорватию. Сначала Андрей Рублев разгромил Борну Гойо, а затем Карен Хачанов нанес поражение Борне Чоричу. 18.11.2019 23:15 Теннис Мысин Николай Лоран Блан: У Гвардиолы прямо-таки навязчивая идея: как еще, еще и еще улучшить игру команды Чемпион мира и Европы в составе сборной Франции рассказал в интервью France Football о Хосепе Гвардиоле, с которым провел в «Барселоне» один сезон. 26.11.2019 14:41 Футбол Туманов Дмитрий ТВ-рейтинги: Трусова с Медведевой проиграли и Загитовой, и футболу Опубликованы телевизионные рейтинги минувшей недели. Рекордную за два последних месяца зрительскую аудиторию собрал матч Россия – Бельгия. 20.11.2019 16:30 Фигурное катание Тигай Лев