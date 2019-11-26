Тхабисо Мчуну: Я еду в Красноярск за поясом Южноамериканец Тхабисо Мчуну – о предстоящем поединке с бывшим чемпионом WBA и IBF в первом тяжелом весе россиянином Денисом Лебедевым.

«Всем привет из ЮАР. 21 декабря мне предстоит провести поединок против бывшего чемпиона мира, отличного человека и боксера Дениса Лебедева. Я еду за поясом! Обещаю, что мы покажем зрелищный бой, но именно я поеду домой с победой. Всем добра!» – цитирует Мчуну Федерация бокса России со ссылкой на Instagram спортсмена.

Напомним, что бой Лебедев – Мчуну пройдет 21 декабря в Красноярске. На кону будет титул WBC Silver.