Ковалев хочет реванш с Альваресом Россиянин уверен, что при должной подготовке он бы имел больше шансов на итоговую победу.

Российский боксер Сергей Ковалев предложил мексиканцу Саулю Альваресу провести реванш в мае 2020 года. Он подчеркнул, что команда мексиканского боксера сделала ему коммерчески интересное предложение именно тогда, когда он находился под «изнурительными тренировками и весогонкой» к своему предыдущему бою с британцем Энтони Ярдом 24 августа.

– В таких условиях я не был готов к бою на 100 процентов, но я принял вызов, так как не умею включать заднюю, когда мне сделан вызов на бой. И то, при всем этом, я надеялся на свою победу, но, к сожалению, мне немного не хватило бензина, и я потерял самоконтроль. Все было просчитано командой Канело. Поэтому, если Канело и правда считает, что выиграл у меня, то он должен подтвердить это в реванше, который можно провести, например, в мае 2020 года, – цитирует Ковалева «РИА Новости».

Напомним, что Ковалев проиграл Альваресу нокаутом в 11-м раунде и не смог защитить титул чемпиона мира по версии WBO в полутяжелом весе.