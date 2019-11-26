Энтони Джошуа: Бой с Руисом станет одним из культовых в истории бокса Реванш Джошуа и Руиса пройдет 7 декабря в Саудовской Аравии.

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Бывший чемпион мира в тяжелом весе Энтони Джошуа высказался о предстоящем реванше с Энди Руисом в Саудовской Аравии.

«Это будет невероятный вечер, – приводит Sky Sports слова 30-летнего британца. – Я очень рад, что так много моих болельщиков, особенно из Великобритании, собираются приехать сюда.

Определенно об этом вечере люди потом будут рассказывать своим внукам. Он станет одним из культовых событий в истории бокса».

Напомним, бой-реванш Руиса и Джошуа пройдет 7 декабря на специально возведенном стадионе в пригороде Эр-Рияда, вмещающем 15 тысяч зрителей.

В первом поединке соперников, который состоялся 1 июня в Нью-Йорке, Руис одержал победу техническим нокаутом в седьмом раунде.