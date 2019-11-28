Представитель команды Ковалева: Реванш с Альваресом? Это нереально Первый поединок состоялся 3 ноября.

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Реванш Сергея Ковалева и мексиканца Сауля Альвареса не состоится. Об этом сообщил представитель команды российского боксера.

«Думаю, что это нереально. Если бы была такая возможность, то мы бы ее рассмотрели», – цитирует представителя команды Ковалева ТАСС.

Ковалев проиграл Альваресу нокаутом в 11-м раунде и потерял титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO).