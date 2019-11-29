Эвандер Холифилд: Ковалев меня расстроил, он поверил в деньги Поединок состоялся 3 ноября.

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях Эвандер Холифилд поделился эмоциями после поединка Сергея Ковалева и Сауля Альвареса.

Напомним, россиянин уступил мексиканцу нокаутом в 11-м раунде и потерял титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO).

«Я смотрел этот бой и в тот момент мне казалось, что Альварес проигрывает по карточкам судей. Честно говоря, я рад, что он победил и отправил Ковалева в нокаут. В таком случае у нас не будет никаких вопросов к арбитрам.

Сауль наносил мощные удары, но делал это редко. Что касается Сергея, то он меня разочаровал. Он не нанес ни одного серьезного удара. Постоянно работал джебом.

Не могу сказать, что он выглядел слабым. Ему заплатили 12 млн долларов, а он не привык к таким деньгам. Наверное, он сказал себе: «Я никогда не получал столько, так какая разница?» Жаль, что он поверил в деньги. Лично я всегда выбирал победы», – цитирует Холифилда World Boxing News.