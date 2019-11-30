«Хочу показать тебе, что такое Его Величество бокс». Чахкиев бросил вызов Александру Емельяненко

«Саша, я поздравляю тебя с победой над Михаилом Кокляевым. Но хочу сказать, если ты отвечаешь за свои слова, и готов подраться с кем угодно, я олимпийский чемпион по боксу Рахим Чахкиев вызываю тебя на бой. Хочу показать тебе, что такое Его Величество бокс! Если ты примешь вызов, для меня это будет 30-й поединок по профессионалам! Принимай вызов и готовься!» – написал Чахкиев в своем Instagram.
Напомним, поединок между Александром Емельяненко и стронгменом Михаилом Кокляевым, проходивший в пятницу на «ВТБ Арене» в Москве, завершился в первом раунде нокаутом со стороны бойца.
Добавим, что на профессиональном ринге 36-летний Чахкиев одержал 26 побед и потерпел три поражения.
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