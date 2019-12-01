Евгений Гончаров: Следующий соперник Емельяненко - Якубович

Чемпион организации АСА в тяжелом весе Евгений Гончаров (15-2) высмеял победу Емельяненко над стронгменом Кокляевым.
«Чемпион «Рен ТВ» в тяжелом весе! Следующий оппонент этого воина - Якубович. Бой за пояс «Поле чудес», - написал Гончаров в инстаграме.
Напомним, поединок Емельяненко-Кокляев был организован телеканалом «Рен ТВ»
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