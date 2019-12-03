Руис – о реванше с Джошуа: В этот раз он будет вести себя намного осторожнее - Советский спорт
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03 декабря 2019 01:52БоксГичунцев Артур

Руис – о реванше с Джошуа: В этот раз он будет вести себя намного осторожнее

Первый поединок завершился нокаутом британца.

Чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в тяжелом весе Энди Руис дал комментарий перед боем против британца Энтони Джошуа. Отметим, что последний потерпел первое поражение в карьере, уступив именно Руису.

«В этот раз Джошуа будет вести себя намного осторожнее. Впрочем, если он хочет пойти в размен, то мне это на руку. Я люблю подобный стиль.

7 декабря я буду оказывать давление, бить его по корпусу и просто ломать. Думаю, сейчас он не в самом лучшем состоянии из-за прессинга. Что касается меня, то все отлично, моя мечта стала явью», – сказал Руис для BoxingScene.

На данный момент в активе 30-летнего Джошуа 23 боя, 22 победы и одно поражение. У 30-летнего Руиса – 34 боя, 33 победы и одно поражение.

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