Реванш Джошуа – Руис посетят 15 тысяч человек Поединок между британским боксером Энтони Джошуа и американцем Энди Руисом в посетят 15 тысяч зрителей.

Новости СМИ2 – Арена, построенная за 40 дней, вмещает 15 тысяч человек, – цитирует ТАСС организаторов реванша. Напомним, бой-реванш Руиса и Джошуа пройдет 7 декабря на специально возведенном стадионе в пригороде Эр-Рияда, вмещающем 15 тысяч зрителей. В первом поединке соперников, который состоялся 1 июня в Нью-Йорке, Руис одержал победу техническим нокаутом в седьмом раунде.