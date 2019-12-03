Реванш Джошуа – Руис посетят 15 тысяч человек - Советский спорт
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03 декабря 2019 14:00Бокс

Реванш Джошуа – Руис посетят 15 тысяч человек

Поединок между британским боксером Энтони Джошуа и американцем Энди Руисом в посетят 15 тысяч зрителей.

– Арена, построенная за 40 дней, вмещает 15 тысяч человек, цитирует ТАСС организаторов реванша.

Напомним, бой-реванш Руиса и Джошуа пройдет 7 декабря на специально возведенном стадионе в пригороде Эр-Рияда, вмещающем 15 тысяч зрителей.

В первом поединке соперников, который состоялся 1 июня в Нью-Йорке, Руис одержал победу техническим нокаутом в седьмом раунде.

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