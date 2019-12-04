Тактаров дал совет Поветкину 7 декабря уроженец Курска проведет очередной поединок.

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Бывший чемпион UFC Олег Тактаров дал комментарий перед боем российского боксера Александра Поветкина и американца Майкла Хантера.

«Я в свое время смотрел «Рэмбо: первая кровь» перед боями. Сколько раз смотрел – столько раз и выигрывал. Может быть, этот фильм будет для Саши таким же. Поветкин стал более опытным, многие вещи просчитывает, ему не надо много двигаться по рингу», – цитирует Тактарова Eurosport.

Напомним, Поветкин и Хантер сразятся в андеркарде реванша Энди Руис (Мексика) – Энтони Джошуа (Великобритания), который пройдет в Саудовской Аравии.

Поветкин владеет титулом WBA International в супертяжелом весе. В его активе 37 боев, 35 побед и два поражения. У американца – 18 побед и одно поражение в 19-ти встречах. Он является интерконтинентальным чемпионом мира.