Александр Шлеменко: Если Поветкин готов, Хантеру будет очень тяжело - Советский спорт
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04 декабря 2019 21:42БоксГичунцев Артур

Александр Шлеменко: Если Поветкин готов, Хантеру будет очень тяжело

Экс-чемпион Bellator в среднем весе дал прогноз на боксерский поединок.

Российский боец ММА Александр Шлеменко поделился мыслями перед боем Александра Поветкина и американца Майкла Хантера. Их поединок состоится 7 декабря и пройдет в Саудовской Аравии.

«Поветкин – тот человек, который заставляет меня следить за боксом, я его всегда поддерживаю. Сейчас он один из лидеров профессионального бокса в России. Хантер быстрее? Я бы не сказал, что Александр – медленный боксер. Самое главное, как он прошел тренировочный лагерь, как удалось восстановиться и подготовиться. Если это получилось, то Хантеру будет очень тяжело противостоять Поветкину», – цитирует Шлеменко Eurosport.

Поветкин владеет титулом WBA International в супертяжелом весе. В его активе 37 боев, 35 побед и два поражения. У американца – 18 побед и одно поражение в 19-ти встречах. Он является интерконтинентальным чемпионом мира.

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