Рой Джонс – о реванше Руиса и Джошуа: Кто откажется от 85 миллионов долларов? Бой за чемпионские титулы в четырех весовых категориях пройдет 7 декабря в Саудовской Аравии.

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Бывший чемпион мира по боксу в пяти весовых категориях Рой Джонс-младший высказался о реванше между действующим чемпионом мира по версиям WBA, IBF, WBO и IBO Энди Руисом из США и Энтони Джошуа из Великобритании.

«С одной стороны, есть по крайней мере одна причина, по которой Джошуа просто обязан был согласиться провести реванш сразу, – приводит RT слова Джонса. – Грех отказываться от 85 миллионов долларов. Кто бы что ни говорил. Тут и думать-то нечего».

Напомним, Руис победил Джошуа 1 июня в «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке. 7 декабря боксеры проведут реванш в Саудовской Аравии на специально возведенном к бою стадионе в Эд-Диръии, пригороде Эр-Рияда.