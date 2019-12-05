Владимир Кличко: Джошуа – лучший боксер в супертяжелом весе 7 декабря британец проведет реванш против мексиканца Энди Руиса.

Бывший чемпион мира Владимир Кличко назвал лучшего боксера в супертяжелом весе.

«Один из лучших боксеров в этом весе – Энтони Джоуша, но не стоит забывать про Руиса. Никто не думал, что он способен показать такое выступление. Он победил Джошуа и сотворил историю. Энди добился результата в статусе аутсайдера. Тем интересен супертяжелый вес, но если выбирать кого-то одного, то я выберу Джошуа», – приводит слова Владимира Кличко Business Insider.

Напомним, Руис победил Джошуа 1 июня в «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке. Таким образом, мексиканец отобрал у британца чемпионские титулы в четырех весовых категориях. Реванш пройдет в Саудовской Аравии на специально возведенном к бою стадионе в Эд-Диръии, пригороде Эр-Рияда.