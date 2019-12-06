Иван Кирпа: Хантер непростой соперник, очень мягкий, скользкий

Тренер российского боксера Александра Поветкина Иван Кирпа высказал свое мнение о ближайшем сопернике своего подопечного Майкле Хантере.
«Хантер - очень непростой соперник, очень мягкий, скользкий. Надо поддавливать, обрабатывать корпус. И прессинг, прессинг - агрессивный и аккуратный, чтобы навстречу не пропустить», - приводит слова Кирпы официальный сайт промоутерской компании «Мир бокса».
Напомним, Хантер и Поветкин выйдут на ринг 7 декабря.
Российский боксер провел 37 поединков, в которых одержал 35 побед (24 нокаутом) и потерпел два поражения.
На счету Хантера 18 побед (12 нокаутом) и одно поражение.
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