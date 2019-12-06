Рой Джонс назвал Ломаченко одним из трех лучших боксеров современности Помимо украинца, он отметил Сауля Альвареса и Теренса Кроуфорда.

Бывший абсолютный чемпион мира в полутяжелом весе Рой Джонс рассказал о том, кого считает лучшими боксерами на данный момент.

– Без вопросов, это Теренс Кроуфорд, Василий Ломаченко и Сауль Альварес, – цитирует Джонса RT.

Отметим, что все названные американцем спортсмены являются действующими обладателями различных мировых титулов.

32-летний Кроуфорд – полусредний вес (по версии WBO), 31-летний Ломаченко – легкий вес (WBA, WBC и WBO) и 29-летний Альварес – средний, второй средний и полутяжелый веса (WBO, WBC, WBA и WBF).

Что касается Рой Джонса, то за всю профессиональную карьеру он принял участие в 75 поединках, в которых одержал 66 побед (47 – нокаутом).