Поветкин оказался тяжелее Хантера на 1,3 килограмма Бой пройдет 7 декабря и состоится в Саудовской Аравии.

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Как сообщает ТАСС, российский боксер Александр Поветкин оказался тяжелее американца Майкла Хантера на 1,3 кг.

Поветкин показал вес 103,8 кг, Хантер — 102,5 кг.

Напомним, что Поветкин владеет титулом WBA International в тяжелом весе. В его активе 37 боев, 35 побед и два поражения. У американца – 18 побед и одно поражение в 19-ти встречах. Он является интерконтинентальным чемпионом мира.